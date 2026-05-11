◇サッカー スコットランド プレミアリーグ セルティック 3-1 レンジャーズ(日本時間10日 セルティック・パーク)

セルティックの日本代表FW・前田大然選手がダービーマッチでスーパーゴールを決めました。

リーグのライバルであるレンジャーズとのグラスゴー・ダービーに先発出場した前田選手。同点の後半8分、味方からグラウンダーで送られた低いクロスに合わせ、勝ち越し点をゴール右隅へ流し込みました。

さらに4分後の後半12分に衝撃ゴールが。エリア内でこぼれてきたボールをトラップ後、高く浮いた球をゴールに背を向けた状況からオーバーヘッドシュート。これがゴールへと吸い込まれ得点となると、前田選手はピッチに頭から滑り込んで喜びを表現しました。

ゴールが決まった直後には、味方の1選手が頭を抱えて驚きを表現したほどの衝撃弾。この1点でリードを広げたチームはそのまま勝利し、リーグ戦5連勝を飾りました。

6月のFIFAワールドカップでの活躍も期待される前田選手。15日の日本代表メンバー発表を前に、素晴らしいパフォーマンスを見せています。