俳優の野村宏伸（61）が11日、東京・角川シネマ有楽町で行われた映画「天と地と」（1990年公開）の上映会で舞台あいさつした。5月1日から始まった角川映画50周年を記念した「角川映画祭」の一環で開催。同作の音楽を担当し、主題歌を歌った小室哲哉氏（67）らも登壇した。同作に太郎義信役で出演した野村は、監督を務めた角川春樹氏との思い出を振り返り「怒られて鍛えられた関係。（初主演作の）『キャバレー』では（角川）