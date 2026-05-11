俳優の野村宏伸（61）が11日、東京・角川シネマ有楽町で行われた映画「天と地と」（1990年公開）の上映会で舞台あいさつした。

5月1日から始まった角川映画50周年を記念した「角川映画祭」の一環で開催。同作の音楽を担当し、主題歌を歌った小室哲哉氏（67）らも登壇した。

同作に太郎義信役で出演した野村は、監督を務めた角川春樹氏との思い出を振り返り「怒られて鍛えられた関係。（初主演作の）『キャバレー』では（角川）監督から怒鳴られて、飯も食えないくらい痩せ細りました」と苦笑い。それでも「ある程度経験した中で入っていたので『天と地と』の時は優しかった」とし、「あの時は（主演の）榎木（孝明）さんが怒られていました」と明かした。

1984年公開の映画「メイン・テーマ」で、主演の薬師丸ひろ子の相手役オーディションで合格し俳優デビューした野村。「高校3年生で、ずぶの素人。1日のオーディションで人生が変わった」と回想。「皆さん優しかった。（監督の）森田（芳光）さんも優しいお兄さんみたいな感じで、映画が好きになりました。あそこで嫌な思いをしていたら続かなかったと思う。薬師丸さんも、優しいお姉さんみたいでした」と初めての撮影を振り返った。