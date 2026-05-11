けさ山形県上山市の十字路交差点で小学生と乗用車が接触する事故がありました。小学生は軽いけがをして病院に搬送されています。 【画像】事故現場 消防などによりますときょう午前８時ごろ上山市長清水の十字路交差点で「小学生が車からはねられた」などと１１９番通報がありました。 現場では乗用車と小学２年生の男の子が接触していたということです。 男の子に目立った外傷はなく会話もできる状態だということですが、鼻か