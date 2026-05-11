日本人選手として初めてピックルボールの米プロリーグ「メジャーリーグ・ピックルボール（ＭＬＰ）」でプレーしている船水雄太（３２）＝マイアミ・ピックルボールクラブ＝は１０日（日本時間１１日）、米カリフォルニア州サンクレメンテで開催されているシーズン最終戦の男子ダブルスで初優勝を飾った。船水はハワイ出身のタマ・シマブクロとコンビを組み、第３シードで出場。準々決勝で第２シード、準決勝では第１０シードと