東海テレビで９日に放送された中日ドラゴンズ応援番組「ドラＨＯＴ＋」（１６時３０分から３０分間）の平均世帯視聴率が９・６％（平均個人視聴率は５・５％、以下カッコ内は平均個人視聴率）だったことが１１日、ビデオリサーチの調べで分かった（数字は名古屋地区）。世帯、個人ともに同番組の今年最高視聴率を記録した。この日の同番組は１３時５８分から放送していた中日―巨人戦（バンテリン）を延長中継。２点リードの９