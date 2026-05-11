新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月10日（日）夜８時より、稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾の３人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#117を無料放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。#117では、初対面では実年齢がわからない年齢不詳美女６名がA〜Fの名札をつけて登場し、ななにーメンバーは「年齢順並び替えクイズ」に挑戦。今回の年齢幅は最年少が12歳、最年長が38歳。見事全問正解したメンバーには、ご褒美