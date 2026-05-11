セウ・ジョルジが、ニューアルバム『The Other Side』をリリースした。 （関連：宮本浩次、桑田佳祐、稲葉浩志……ソロとしても活発に活動するトップシンガーたち） 本作には、ベック、マリア・ヒタがフィーチャーされ、Beastie Boysを手掛けるマリオ・カルダート・ジュニアがプロデュースを担当。ジャズとボサノヴァが行き交うサウンドを基調とした作品となっている。16年の歳月