９日に放送されたフジテレビ系「逃走中」では、ラランド・ニシダがまさかの逃走成功で、ネットでは「カッコイイ」「胸くそ」など賛否入り乱れる展開となった。前週のラストでは、逃走者の中に「妨害者」がいることが告知され、妨害者はミッションクリアを阻止すると１００万円がもらえる…というアナウンスがなされ騒然となった。そして始まった後編では、妨害者が見取り図・盛山だったことが判明。妨害ボーナスで３００万円