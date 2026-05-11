【写真】メキシコでリラックスした表情を見せるBTS V【写真】RMは博物館を訪問 BTSのV（ヴィ）が、Instagramを更新。メキシコを楽しむオフショットや、ヘアカラー中の姿を公開した。 ■BTS V、メキシコでのオフショット大量公開 5月7、9、10日にワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』のメキシコ公演を行ったBTS。Vはその合間に撮影したプライベートショットを多数公開し、キャプションには