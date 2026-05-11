BTS Vがヘアカラー中の姿を公開！メキシコでの大量オフショット＆ルイス・バラガン建築巡りに「爆イケ」「センスよすぎ」

【写真】メキシコでリラックスした表情を見せるBTS V【写真】RMは博物館を訪問

BTSのV（ヴィ）が、Instagramを更新。メキシコを楽しむオフショットや、ヘアカラー中の姿を公開した。

■BTS V、メキシコでのオフショット大量公開

5月7、9、10日にワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』のメキシコ公演を行ったBTS。Vはその合間に撮影したプライベートショットを多数公開し、キャプションにはスペイン語で「パクチー抜きでお願いします」と、メキシコ料理に欠かせないパクチーが苦手な可愛らしい素顔を覗かせた。

Vはまず、メンバー全員でメキシコの国立宮殿を訪問した際のオフショットをアップ。水色シャツにベージュのスーツをシックに着こなし、荘厳な建物の中に佇んでいる。2、3枚目では鏡越しにRM（アールエム）、J-HOPE（ジェイホープ）、JUNG KOOK（ジョングク）、JIN（ジン）と並び、仲良くピースサインで記念写真を撮っている。

先日、襟足部分をブロンドヘアに染め、新しいヘアスタイルを披露したV。11枚目ではそのヘアカラー中の写真を公開し、ピンクのダッカールには『ケロロ軍曹』のキャラクターが描かれている。そして日当たりのいいカフェに座ってくつろぐ姿（13枚目）や、巨匠ルイス・バラガンによる建築を鑑賞する様子も公開した。

SNSでは「オフの日楽しんでて嬉しい」「ただただかっこいい」「ダッカールにケロロ軍曹笑」「全部センスよすぎる」「イケ散らかしてる」「ブロンドヘア何回見てもカッコよすぎる」「ビジュ良すぎ」「爆イケなのに癒される」と反響が起こっている。

■BTS RMもメキシコでのプライベートショットをアップ

またRMも、メキシコの博物館などを訪れるプライベートショットを投稿している。