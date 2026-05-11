サッカーの明治安田J2J3百年構想リーグでツエーゲン金沢は10日、ホームでアルビレックス新潟と対戦しました。試合が動いたのは、前半のアディショナルタイム。フリーキックのチャンスに、ツエーゲン・山本が頭で合わせ、ネットを揺らします。後半、新潟は怒涛の反撃に出るものの、ツエーゲンはディフェンス陣が奮闘。虎の子の1点を、何とか守ります。しかし、試合終了直前、ロングボ