【くら寿司×アニメ「呪術廻戦」5周年 コラボキャンペーン】 開催期間：5月15日～6月21日 くら寿司は、アニメ「呪術廻戦」の5周年を記念したコラボキャンペーンを5月15日より6月21日にかけて実施する。 くら寿司と「呪術廻戦」のコラボは2023年にも実施され、2度目のコラボキャンペーンの開催が予告された。今回は「虎杖の麻辣汁なし担々麺」など、各キャラクタ}