くら寿司は、アニメ「呪術廻戦」の5周年を記念したコラボキャンペーンを5月15日より6月21日にかけて実施する。

くら寿司と「呪術廻戦」のコラボは2023年にも実施され、2度目のコラボキャンペーンの開催が予告された。今回は「虎杖の麻辣汁なし担々麺」など、各キャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場。これらには5種類のカードがランダムで付属する。

また、「ビッくらポン！」でグッズがあたるキャンペーンや、3,000円の購入ごとにグッズが貰えるキャンペーンも行なわれる。

コラボメニュー

虎杖の麻辣汁なし担々麺

価格：600円

販売期間：5月15日～6月21日

伏黒と釘崎のザクザク生姜焼き

価格：380円

販売期間：5月15日～6月21日

七海と五条のスウィート＆ビターティラミス

価格：530円

販売期間：5月15日～6月21日

各コラボメニューに付属するランダムなカード。全5種

「ビッくらポン！」で当たるくら寿司×「呪術廻戦」オリジナルグッズ

実施期間：5月15日～6月21日

※無くなり次第終了

缶バッジ 全15種

アクリルスタンド 全8種

アクリルステッカー 全5種

くら寿司×「呪術廻戦」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

税込3,000円の会計ごとに、オリジナルグッズをプレゼント。期間ごとに異なるグッズが配布される。

※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでのご注文は対象外）

第1弾 A4クリアファイル ＜全5種＞合計で先着30万名限定

・実施期間：5月15日～無くなり次第終了

第2弾 ラゲージタグ ＜全6種＞合計で先着30万名限定

・実施期間：5月29日～無くなり次第終了

第3弾 ラバーコースター ＜全4種＞合計で先着30万名限定

・実施期間：6月12日～無くなり次第終了

レシートで応募し、オリジナルグッズが当たるキャンペーン

応募期間：5月15日12時～6月21日23時59分

□詳細URL

対象期間内にくら寿司でコラボメニュー1商品の注文と税込3,000円分以上のレシートを応募フォームにて登録すると、抽選で10名にオリジナルグッズ第1～3弾全景品のコンプリートセットをプレゼント。

※税込3,000円以上のレシート1枚につき、1回のご応募となります

※期間中何度でもご応募いただけますが、同一レシートでのご応募は1回のみ

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会