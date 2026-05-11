くら寿司と「呪術廻戦」コラボ再び。5月15日より限定グッズが貰えるキャンペーン開催
くら寿司は、アニメ「呪術廻戦」の5周年を記念したコラボキャンペーンを5月15日より6月21日にかけて実施する。
くら寿司と「呪術廻戦」のコラボは2023年にも実施され、2度目のコラボキャンペーンの開催が予告された。今回は「虎杖の麻辣汁なし担々麺」など、各キャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場。これらには5種類のカードがランダムで付属する。
また、「ビッくらポン！」でグッズがあたるキャンペーンや、3,000円の購入ごとにグッズが貰えるキャンペーンも行なわれる。
コラボメニュー
虎杖の麻辣汁なし担々麺
価格：600円
販売期間：5月15日～6月21日
伏黒と釘崎のザクザク生姜焼き
価格：380円
販売期間：5月15日～6月21日
七海と五条のスウィート＆ビターティラミス
価格：530円
販売期間：5月15日～6月21日
各コラボメニューに付属するランダムなカード。全5種
「ビッくらポン！」で当たるくら寿司×「呪術廻戦」オリジナルグッズ
実施期間：5月15日～6月21日
※無くなり次第終了
缶バッジ 全15種
アクリルスタンド 全8種
アクリルステッカー 全5種
くら寿司×「呪術廻戦」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン
税込3,000円の会計ごとに、オリジナルグッズをプレゼント。期間ごとに異なるグッズが配布される。
※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでのご注文は対象外）
第1弾 A4クリアファイル ＜全5種＞合計で先着30万名限定
・実施期間：5月15日～無くなり次第終了
第2弾 ラゲージタグ ＜全6種＞合計で先着30万名限定
・実施期間：5月29日～無くなり次第終了
第3弾 ラバーコースター ＜全4種＞合計で先着30万名限定
・実施期間：6月12日～無くなり次第終了
レシートで応募し、オリジナルグッズが当たるキャンペーン
応募期間：5月15日12時～6月21日23時59分
□詳細URL
対象期間内にくら寿司でコラボメニュー1商品の注文と税込3,000円分以上のレシートを応募フォームにて登録すると、抽選で10名にオリジナルグッズ第1～3弾全景品のコンプリートセットをプレゼント。
※税込3,000円以上のレシート1枚につき、1回のご応募となります
※期間中何度でもご応募いただけますが、同一レシートでのご応募は1回のみ
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会