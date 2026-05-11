【モデルプレス＝2026/05/11】お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄が5月11日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。SNS上などで話題となっている騒動を受け、謝罪した。【写真】“いじめ告発”した芸人・中山功太◆中山功太「いじめられた先輩がいる」と告発お笑い芸人・中山功太が、5日に配信された「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSeason3」（ABEMA）に出演し「僕の体感でいったら10年くらいずっといじめられた先輩がいるんです」