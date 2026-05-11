2020年から2023年頃までのいわゆる“コロナ時代”では、「Zoom」や「teams」などといったアプリを利用したリモート会議が活況を呈した。が、時を経て、現在は対面での会議が復活し、リモート会議は減少傾向に。国の専門家会合など、居住地も勤務先もバラバラの大人数で行う会議や、テレビに出演する忙しい専門家、出張経費を抑えたい本社で支社とのやりとりはともかく、最近では、地方在住者が東京で行われる会議に参加する場合