サバンナ高橋、Xで騒動を謝罪「多くの方々にご心配と不快な思い」 中山功太も投稿「あらぬ憶測を」【全文】
お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄が10日深夜、自身のXを更新。ここ数日で話題となっている、自身をめぐる騒動について謝罪した。
【画像】サバンナ高橋＆相方の八木が謝罪 中山功太も声明
中山功太が5日配信ABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』で「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告白。実名は伏せながらも、「滅茶苦茶悔しいですが滅茶苦茶面白い人です。死ぬほど才能あります。勝てないです。僕は努力のみで越えてみせるから、その際は逃げるな」と複雑な胸中を語っていた。
発言はネット上でも大きな注目を集め、”犯人探し”が加熱。その中で根拠は不明ながら高橋の名前が浮上し、SNSで拡散していた。中山はその後、自身のXで「僕は誰か言わないです。理由は、当人に迷惑が掛かるからです。ただ、万が一『そんな事はしていない』と吹聴するなら証拠出します」と投稿。実名を明かさない姿勢を示しつつも、強い言葉で応じていた。
こうした状況を受け、高橋の相方である八木真澄は10日夜にXで長文の声明を公開。「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です」と謝罪した。
その後、高橋もXを更新し「今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません」と謝罪。中山と直接話したことを明かし、「当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました」と報告した。
これを受けて中山もXに「当時、嫌な思いをさせてしまったことに対して真摯に謝罪をして下さいました。僕も、ご迷惑をおかけした事を謝罪させていただきました。今後、このような事がないように、発言に気をつけて参ります」と投稿した。
■サバンナ高橋Xの投稿全文
今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません。
功太本人にも許可をもらって、僕からもお話しさせてください。
まず、相方の八木さんが相手と親しいので、2人の間に入ってくれました。
その後、僕も功太と直接電話ができてしっかり話すことができました。
当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました。
本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした。反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます。
この度はお騒がせして申し訳ございませんでした。
■中山功太のX投稿全文
この度は、番組内での匿名による不用意な発言により、あらぬ憶測を呼んでしまい、申し訳ございません。
先程、サバンナ高橋さんと電話でお話させていただきました。
当時、嫌な思いをさせてしまったことに対して真摯に謝罪をして下さいました。
僕も、ご迷惑をおかけした事を謝罪させていただきました。
今後、このような事がないように、発言に気をつけて参ります。
ご迷惑、ご心配をおかけした関係者の皆様、高橋さんのファンの皆様、相方の八木さん、本当に申し訳ございませんでした。
【画像】サバンナ高橋＆相方の八木が謝罪 中山功太も声明
中山功太が5日配信ABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』で「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告白。実名は伏せながらも、「滅茶苦茶悔しいですが滅茶苦茶面白い人です。死ぬほど才能あります。勝てないです。僕は努力のみで越えてみせるから、その際は逃げるな」と複雑な胸中を語っていた。
こうした状況を受け、高橋の相方である八木真澄は10日夜にXで長文の声明を公開。「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です」と謝罪した。
その後、高橋もXを更新し「今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません」と謝罪。中山と直接話したことを明かし、「当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました」と報告した。
これを受けて中山もXに「当時、嫌な思いをさせてしまったことに対して真摯に謝罪をして下さいました。僕も、ご迷惑をおかけした事を謝罪させていただきました。今後、このような事がないように、発言に気をつけて参ります」と投稿した。
■サバンナ高橋Xの投稿全文
今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません。
功太本人にも許可をもらって、僕からもお話しさせてください。
まず、相方の八木さんが相手と親しいので、2人の間に入ってくれました。
その後、僕も功太と直接電話ができてしっかり話すことができました。
当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました。
本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした。反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます。
この度はお騒がせして申し訳ございませんでした。
■中山功太のX投稿全文
この度は、番組内での匿名による不用意な発言により、あらぬ憶測を呼んでしまい、申し訳ございません。
先程、サバンナ高橋さんと電話でお話させていただきました。
当時、嫌な思いをさせてしまったことに対して真摯に謝罪をして下さいました。
僕も、ご迷惑をおかけした事を謝罪させていただきました。
今後、このような事がないように、発言に気をつけて参ります。
ご迷惑、ご心配をおかけした関係者の皆様、高橋さんのファンの皆様、相方の八木さん、本当に申し訳ございませんでした。