「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ジーライオンアリーナ神戸）約１年１０カ月ぶりの復帰戦に臨んだ“令和の黒きカリスマ”平本蓮（２７）＝剛毅會＝は、１年ぶりの復帰となった“鋼のエンペラー”皇治（３７）＝ＴＥＡＭＯＮＥ＝と、ＫＯ決着のみの無差別級スタンディングバウト特別ルールで対戦し、引き分けに終わった。復帰戦を終えた平本は「試合というより公開練習だったので、怪我なく終えられてよかった」とうなずき、