本格的な夏の到来を前に、広島市の安佐動物公園ではヒツジの毛刈りが行われました。安佐動物公園で公開されたヒツジの毛刈りには、約200人が集まりました。本格的な夏の到来を前に、園では、ヒツジの暑さ対策として毎年この時期に毛刈りを行っています。3歳のメスの「ボタンちゃん」は4キロほどの毛を刈られ、すっきりとした姿になりました。■見物客「すごかった」■見物客「楽しかった」■見物客「（毛が刈られて）赤ちゃんみた