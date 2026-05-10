お笑いコンビ「空気階段」鈴木もぐらが３８キロのダイエットに成功し、スリムに激変した姿に反響が広がっている。もぐらは１０日までに日本テレビ系「有吉の壁」（水曜・午後７時）の公式ＹｏｕＴｕｂｅに登場。ＭＣの有吉弘行から「空気階段もぐらくんが、３か月で３８キロダイエット」と紹介され、ほっそりした体に共演芸人から驚きの声が上がった。有吉が「めっちゃイケメンになったね。かっこよくなったね」と声をかける