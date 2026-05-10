◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）３歳マイル戦線の頂上決戦が１８頭で争われ、２番人気で横山和生騎手騎乗のエコロアルバ（牡３歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は９着に終わった。スタート後、行き脚がつかず最後方に。後方４番手で迎えた直線では大外から脚を伸ばしたが、序盤のロスが余りにも痛かった。原村正紀オーナーが２５年５月の千葉サラブレッドセール