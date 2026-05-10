◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

３歳マイル戦線の頂上決戦が１８頭で争われ、２番人気で横山和生騎手騎乗のエコロアルバ（牡３歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は９着に終わった。スタート後、行き脚がつかず最後方に。後方４番手で迎えた直線では大外から脚を伸ばしたが、序盤のロスが余りにも痛かった。

原村正紀オーナーが２５年５月の千葉サラブレッドセールで見初め、７０００万円で落札したモズアスコット産駒。その期待に応える形で、同年７月の新馬戦、サウジアラビアＲＣを連勝した。朝日杯ＦＳは、大外に持ち出して末脚にかけたが４着。今レースは、体調が整わず４か月半ぶりで、今年初戦となったが、ファンもその素質に期待して２番人気に支持していた。

３歳マイル王に輝いたのは、ダミアン・レーン騎手騎乗で１番人気のロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）。勝ちタイムは１分３１秒５。４番人気のアスクイキゴミ（戸崎圭太騎手）が２着、６番人気のアドマイヤクワッズ（坂井瑠星騎手）が３着だった。

横山和生騎手（エコロアルバ＝９着）「もうちょっと行きたかったけどスタートがあの感じで、道中は１、２着馬を見てサウジアラビア（ロイヤルＣ）のイメージでいった。最後は沈んで伸びそうなところで、手前をコロコロ替えるのを繰り返していた。久々の分なのかな。申し訳ない」