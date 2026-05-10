[5.10 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第16節](クラド)※14:00開始主審:池内明彦<出場メンバー>[大分トリニータ]先発GK 22 ムン・キョンゴンDF 6 三竿雄斗DF 31 ペレイラDF 33 宮川歩己MF 7 吉田真那斗MF 8 榊原彗悟MF 9 有馬幸太郎MF 14 宇津元伸弥MF 18 野嶽惇也MF 88 パトリッキ・ヴェロンFW 17 キム・ヒョンウ控えGK 1 田中悠也DF 2 岡本拓也DF 30 戸根一誓MF 16 茂平MF 37 木本真翔MF 72 山口卓己FW 13 伊佐耕平FW 15 屋敷