大分vs鳥栖 スタメン発表
[5.10 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第16節](クラド)
※14:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 6 三竿雄斗
DF 31 ペレイラ
DF 33 宮川歩己
MF 7 吉田真那斗
MF 8 榊原彗悟
MF 9 有馬幸太郎
MF 14 宇津元伸弥
MF 18 野嶽惇也
MF 88 パトリッキ・ヴェロン
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 1 田中悠也
DF 2 岡本拓也
DF 30 戸根一誓
MF 16 茂平
MF 37 木本真翔
MF 72 山口卓己
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
FW 20 木許太賀
監督
四方田修平
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 4 今津佑太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 6 櫻井辰徳
MF 7 坂本亘基
MF 16 西澤健太
MF 18 玄理吾
MF 22 弓場堅真
FW 19 鈴木大馳
控え
GK 12 松原颯汰
DF 3 神山京右
DF 26 安藤寿岐
MF 13 城定幹大
MF 14 堺屋佳介
MF 20 豊田歩
MF 47 伊澤璃来
FW 15 酒井宣福
FW 88 塩浜遼
監督
小菊昭雄
※14:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 6 三竿雄斗
DF 31 ペレイラ
DF 33 宮川歩己
MF 7 吉田真那斗
MF 8 榊原彗悟
MF 9 有馬幸太郎
MF 14 宇津元伸弥
MF 18 野嶽惇也
MF 88 パトリッキ・ヴェロン
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 1 田中悠也
DF 2 岡本拓也
MF 16 茂平
MF 37 木本真翔
MF 72 山口卓己
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
FW 20 木許太賀
監督
四方田修平
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 4 今津佑太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 6 櫻井辰徳
MF 7 坂本亘基
MF 16 西澤健太
MF 18 玄理吾
MF 22 弓場堅真
FW 19 鈴木大馳
控え
GK 12 松原颯汰
DF 3 神山京右
DF 26 安藤寿岐
MF 13 城定幹大
MF 14 堺屋佳介
MF 20 豊田歩
MF 47 伊澤璃来
FW 15 酒井宣福
FW 88 塩浜遼
監督
小菊昭雄