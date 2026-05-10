[5.10 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第16節](クラド)

※14:00開始

主審:池内明彦

<出場メンバー>

[大分トリニータ]

先発

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 6 三竿雄斗

DF 31 ペレイラ

DF 33 宮川歩己

MF 7 吉田真那斗

MF 8 榊原彗悟

MF 9 有馬幸太郎

MF 14 宇津元伸弥

MF 18 野嶽惇也

MF 88 パトリッキ・ヴェロン

FW 17 キム・ヒョンウ

控え

GK 1 田中悠也

DF 2 岡本拓也

DF 30 戸根一誓

MF 16 茂平

MF 37 木本真翔

MF 72 山口卓己

FW 13 伊佐耕平

FW 15 屋敷優成

FW 20 木許太賀

監督

四方田修平

[サガン鳥栖]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 4 今津佑太

DF 5 長澤シヴァタファリ

DF 33 小川大空

MF 2 松本凪生

MF 6 櫻井辰徳

MF 7 坂本亘基

MF 16 西澤健太

MF 18 玄理吾

MF 22 弓場堅真

FW 19 鈴木大馳

控え

GK 12 松原颯汰

DF 3 神山京右

DF 26 安藤寿岐

MF 13 城定幹大

MF 14 堺屋佳介

MF 20 豊田歩

MF 47 伊澤璃来

FW 15 酒井宣福

FW 88 塩浜遼

監督

小菊昭雄