大阪の中心地・北浜。大阪取引所や五代友厚像がそびえ立つこのエリアに、一風変わった名前の筋（南北に通る道）が存在するという。 今回は、河合郁人とABCテレビの福井治人アナウンサーが、その名前に隠された壮大な歴史ミステリーに挑んだ。 【TVerでは未公開映像も】河合“塚ちゃんゴメンね”の理由 その筋の名は「三休橋（さんきゅうばし）筋」。“一休さん”ならぬ“三休”……。河合は「三休ならとん