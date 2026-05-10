町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第5話が9日に放送され、衝撃的なラストを迎えると、ネット上には「嘘でしょ…」「驚いて声出た」「思いもよらない展開」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】タツキ（町田啓太）は中学3年生の智紀（大倉琉人）のもとへ『タツキ先生は甘すぎる！』第5話よりあ