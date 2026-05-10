女優の小泉今日子（60）が9日までに、代表を務める制作会社の公式サイトで年内休養することを発表した。1月にスタートした60歳を記念したライブツアーが、10日に沖縄で終了。これ以降は来年まで活動しない。「ツアー終了より2026年内は休養期間とさせていただきます」と記し、「年内のお仕事は全てお断りさせていただきます」と報告。来年以降の仕事に関する問い合わせについても、「お返事は休養明けとなる場合がございますの