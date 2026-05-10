◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ第3日（2026年5月9日 茨城県 茨城GC西C（6718ヤード、パー72））

難度の高いメジャーのセッティングに加え、ピンフラッグがしなるほどの強風が吹き、第3ラウンドは全選手の平均ストロークが79.7424。大会史上最多ストロークを更新し、ツアー史上でも19番目（パー72）に多い記録となった。過去、平均ストローク80以上のラウンドは15回で最多記録は01年日本女子オープン（北海道・室蘭GC）の83.0916だ。

この日はプレーした66人全員がオーバーパー。ツアーでは11年日本女子オープン第3ラウンド以来15年ぶりだった。また、通算成績も全員がオーバーパーとなった。この日ベストの74で2位に浮上した桑木は「本当に神経を使うショットやパットが多かったので疲れた」と振り返った。

≪脱力の河本2位浮上≫ツアー4勝の河本は5位から2位に浮上した。強風対策として「とにかく力を抜くこと」を意識してパープレーで折り返した。後半は13、18番でダブルボギーを叩くなど失速し「前半は良かったけど、10番で2メートルのバーディーパットを外して流れが切れた」と悔しがった。それでもトップとは1打差。逆転に向けて「コースを攻略すること、ゴルフをすることにワクワクしている」と自信をにじませた。

▼1位・福山恵梨 途中でキャディーさんに“これはゴルフですか”と聞いた。それくらい風が難しかった。（最終日も）まずは自分のゴルフをしたい。（大崩れせず、初Vに王手）