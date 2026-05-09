冷徹な眼差しと、静かな殺気。次々と襲いくる刺客を、呼吸を整える間もなく葬り去る最強の殺し屋、坂本太郎。劇場の暗転とともに観客を待ち受けていたのは、原作の遺伝子を継承したスピード感と、スクリーンを切り裂くようなスタイリッシュな暴力だ。そして、その直後に訪れる「引退、結婚、激太り」というシュールな転換。原作そのままの、この鮮烈かつチャーミングなイントロダクションに期待で胸が高