5月9日は「アイスクリームの日」です。アイスクリームの消費拡大を目的に、東京アイスクリーム協会（現在の日本アイスクリーム協会）が1964年に制定しました。風呂上がりにアイスを食べる人は多いのではないでしょうか。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが、ローソンが伝授する「アイスのコーンカバー」の“外し方”です（画像4枚）ローソンの公式Xアカウントが、アイスのコーンのカバーの外し方に関する投稿を行い、SN