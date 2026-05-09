5月9日は「アイスクリームの日」です。アイスクリームの消費拡大を目的に、東京アイスクリーム協会（現在の日本アイスクリーム協会）が1964年に制定しました。風呂上がりにアイスを食べる人は多いのではないでしょうか。

【豆知識】「えっ…知らなかった」 これが、ローソンが伝授する「アイスのコーンカバー」の“外し方”です（画像4枚）

ローソンの公式Xアカウントが、アイスのコーンのカバーの外し方に関する投稿を行い、SNS上で話題となっています。

公式アカウントは「今日、5／9はアイスクリームの日」「みなさん、コーンのカバーはどう外す派ですか？」と投稿し、次の4つの方法を提示しています。

【アイスのコーンのカバーの外し方】

（1）垂直抜き（バーティカル・リフト）

（2）底突き出し（ボトム・トリガー）

（3）反転の脱（リバース・ドロップ）

（4）不抜すくい（アンプラックト・スクープ）

この投稿に対し、SNS上では「（3）リバース・ドロップです」「（3）ですね〜（2）はバランス崩して落としたことがあるのでやらなくなりました」「（3）アイスとワッフルを同時に食べるのが楽しみなのでリバース状態のまま尻尾からかじる」「（3）です。（3）の人、結構いるんですね」など、（3）を推す声が比較的多く上がっています。

また、「先っぽを口でくわえて（1）で抜いてます」「途中まで食べて（1）」「（2）派です。きれいに外せるとちょっと得した気分」「（4）ですね」という声も上がっています。