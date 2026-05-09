FDA・フジドリームエアラインズは、ゴールデンウィーク期間中の静岡空港を発着する便の搭乗者数が2025年を上回ったと発表しました。ＦＤＡによりますと、4月29日から5月6日までのゴールデンウィーク期間中の利用実績は、静岡空港を発着する便で期間中8222人が利用し搭乗率は76.5％で2025年より7.7ポイント上回りました。最も搭乗率が高かったのは静岡発で5月2日の95.8％。静岡着は5月6日の95.2％で