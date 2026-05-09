（台北中央社）農業部（農業省）林業・自然保育署は8日、阿里山林業鉄路（林鉄）をイメージして制作された楽曲「2421嘉頌廻声」の演奏会を台北市内で開いた。楽曲に合わせて制作された映像作品も同時に上映され、観客は視覚と聴覚で林鉄や南部・嘉義県内屈指の景勝地、阿里山の魅力を楽しんだ。今秋には日本での演奏も計画されている。楽曲は2024年、林鉄とその沿線風景、そこに暮らす人々に焦点を当てて出版された写真集「高低差2