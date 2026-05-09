テレビ東京は7月1日から、ドラマNEXT『君は夏のなか』（毎週水曜深0：30）を放送する。原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作を、この度、初めて映像化する。【書影カット】2人は誰が演じるの!?『君は夏のなか』の書影共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴。ひと夏の「映画の聖地巡礼」から始まり、やがて大学生へ