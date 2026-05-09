◇JABA九州大会予選リーグ日本製鉄瀬戸内 9―4 JR西日本（2026年5月9日オーヴィジョンスタジアム下関）日本製鉄瀬戸内が逆転勝ちし、今大会を1勝1敗1分けで終えた。「2番・左翼」としてフル出場した広田太陽外野手（25）が逆転の決勝3ランを含む3安打5打点。3打席連続で適時打を放ち、12安打9得点の打線をけん引した。「追い込まれてしまったので、後ろのバッターにいい形でつなぐことを考えました。思い切って振った結