【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桑田佳祐のソロライブの魅力を振り返るライブセレクション特別番組『TAISHITA presents初夏の夜遊び!! 桑田佳祐 Play Back Live SPライブ・セレクション』が、5月9日20時30分から桑田のオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開される。 ■第1週では3日連続でライブ映像を公開 この企画は7月8日からスタートする全国アリーナツアー『桑田佳祐 夏祭りツア}