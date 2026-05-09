桑田佳祐 ソロライブの魅力をたっぷり振り返る約90分のライブセレクション特番が今夜公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

桑田佳祐のソロライブの魅力を振り返るライブセレクション特別番組『TAISHITA presents初夏の夜遊び!! 桑田佳祐 Play Back Live SPライブ・セレクション』が、5月9日20時30分から桑田のオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開される。

■第1週では3日連続でライブ映像を公開

この企画は7月8日からスタートする全国アリーナツアー『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』へ向けた特別企画『TAISHITA presents 初夏の夜遊び!! 桑田佳祐 Play Back Live SP』の一環として公開されるもの。

同企画の第1週では、暦の上で“夏の始まり”を告げる立夏までの3日間（5月3日から5月5日）にかけてライブ映像が桑田佳祐公式YouTubeチャンネルにて3日連続で公開された。

公開されたのは、「ROCK AND ROLL HERO [Live at TOKYO DOME, 2022]」「Soulコブラツイスト～魂の悶絶 [Live at さいたまスーパーアリーナ, 2021]」、そして「波乗りジョニー [Live at TOKYO DOME, 2022]」の3本。名演の数々にコメント欄やSNSではリスナーからの熱いメッセージが続々と届いている。

そして第2週の今回は、5月9日20時30分より桑田佳祐ソロライブの魅力を振り返るライブセレクション特別番組を約90分にわたって配信。

近年の熱いステージから、珠玉の名演、さらにカバー歌唱を含む貴重なステージまでを厳選し編集した、見応えたっぷりの内容となっている。なおこの映像はアーカイブ配信なしの一夜限りのプレミア公開となる。

ライブや特別企画の感想は、ハッシュタグ「#桑田佳祐」をつけてXをはじめとするSNSでぜひシェアしよう。

桑田佳祐は6月24日にニューシングル「人誑し / ひとたらし」（TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌）をリリースする。

■リリース情報

2026.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

■関連リンク

桑田佳祐 公式YouTubeチャンネル

『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026live

桑田佳祐 NEW 70’s 特設ページ

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp