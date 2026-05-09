「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月8日の第2試合。BEAST Xのキャプテン・東城りお（連盟）が、見る者を平伏させるほどの圧倒的なビジュアルと、それを上回る衝撃的な対局内容で主役の座をさらった。【映像】ナチュラルなロングヘアとスレンダーボディが輝く東城りお第1試合でチームメイトの鈴木大介（連盟）が劇的な倍満を決めてトップを獲得。最高の流れでバトンを受けた東城は、この試合で大勝すれば、前日