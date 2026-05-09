自身のX更新

プロ野球、ソフトバンクの黄金期を支えたクローザーの近影に驚きの声が広がっている。昨年の引退表明から8か月、激変した姿に「一瞬誰か分からなかった」「今こんな感じなんだ」と熱い視線が注がれた。

野球ファンの視線を釘付けにした。

引退後の姿で話題を呼んだのは、ソフトバンクとDeNAで活躍した森唯斗氏。2013年のドラフト2位で三菱自動車倉敷オーシャンズからソフトバンク入り。7年連続50試合登板の鉄腕として最多セーブのタイトルを獲得するなどリリーフ、守護神としてチームを支えた。

2024年から2シーズンはDeNAに在籍し、昨年9月に引退を表明。現在は解説者などを務めており、9日に自身のXで「いぇーい!!」と綴り、カルビー社から販売されているプロ野球チップスと自身のカードを手にした近影を公開した。

カメラに視線を送るその姿は現役時代から一変。スマートな容姿に変貌した34歳の近影に、X上では「森唯斗って今こんな感じなんだ」「マジで一瞬誰か分からなかった」「えらいビジュアル変わったなw」「痩せたなぁ…」「えっ､森唯斗さん本人!? 結構イケメンだったなんて…」との声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）