サイゼリヤは5月11日、「朝サイゼ」の提供を新たに3店舗で開始する。新規開始店舗新たに提供を開始するのは、「越谷ツインシティ」(埼玉県越谷市)、「カインズモール千葉NT」(千葉県印西市)、「横浜ベイクォーター前」(神奈川県横浜市)の3店舗。埼玉県・神奈川県ではそれぞれ2店舗目の展開となる。販売時間は7:00〜10:00。朝サイゼは、「焼きシナモンフォッカチオコンビ」(300円)や、「パンチェッタとチーズのパニーニコンビ」(400