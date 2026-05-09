【サイゼリヤ】「朝サイゼ」新たに埼玉・千葉・横浜の3店舗で展開へ - 焼きシナモンフォッカチオコンビ300円など
サイゼリヤは5月11日、「朝サイゼ」の提供を新たに3店舗で開始する。
新規開始店舗
新たに提供を開始するのは、「越谷ツインシティ」(埼玉県越谷市)、「カインズモール千葉NT」(千葉県印西市)、「横浜ベイクォーター前」(神奈川県横浜市)の3店舗。埼玉県・神奈川県ではそれぞれ2店舗目の展開となる。販売時間は7:00〜10:00。
朝サイゼは、「焼きシナモンフォッカチオコンビ」(300円)や、「パンチェッタとチーズのパニーニコンビ」(400円)など、手頃な価格で楽しめる朝食限定メニュー。イタリア式コーヒーとともに、忙しい朝もおいしく健康的な朝食が楽しめる。
「焼きシナモンフォッカチオコンビ」(300円)、「パンチェッタとチーズのパニーニコンビ」(400円)
同店のHPでは、メニューの情報や人気の組み合わせランキングを紹介している。
サイゼの朝は組み合わせ自由
「より多くのお客様にサイゼリヤの朝食をお楽しみいただけるよう今後も販売店舗・地域を拡大していきます」(同社)
新規開始店舗
新たに提供を開始するのは、「越谷ツインシティ」(埼玉県越谷市)、「カインズモール千葉NT」(千葉県印西市)、「横浜ベイクォーター前」(神奈川県横浜市)の3店舗。埼玉県・神奈川県ではそれぞれ2店舗目の展開となる。販売時間は7:00〜10:00。
朝サイゼは、「焼きシナモンフォッカチオコンビ」(300円)や、「パンチェッタとチーズのパニーニコンビ」(400円)など、手頃な価格で楽しめる朝食限定メニュー。イタリア式コーヒーとともに、忙しい朝もおいしく健康的な朝食が楽しめる。
「焼きシナモンフォッカチオコンビ」(300円)、「パンチェッタとチーズのパニーニコンビ」(400円)
同店のHPでは、メニューの情報や人気の組み合わせランキングを紹介している。
サイゼの朝は組み合わせ自由
「より多くのお客様にサイゼリヤの朝食をお楽しみいただけるよう今後も販売店舗・地域を拡大していきます」(同社)