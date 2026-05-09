「阪神１−１０ＤｅＮＡ」（８日、甲子園球場）阪神が大敗で首位から陥落。四回に２失策が絡んで２点を先制され、九回には一挙８点を奪われた。デイリースポーツ評論家・藤田平氏（７８）は四回の左翼・福島のプレーをポイントに挙げた。◇◇「こどもまつり」が開催された甲子園で残念なプレーがあった。０−０の四回に１死無走者から大山が失策。嫌な流れになった２死一、二塁で京田の飛球は、遊撃・小幡の後方にポ