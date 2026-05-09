アイリスオーヤマは5月8日から、シリーズ累計販売台数3000万台を突破したサーキュレーターシリーズの新モデル「WOOZOO 360 i」を、全国の家電量販店、ホームセンター、インターネットサイトで順次発売している。カラーはホワイト（PCF-SDS15TEC-PD-W）とグレー（PCF-SDS15TEC-PD-H）の2色で、公式オンラインストア価格は1万800円。●全方位首振りを実現したボール形状 モバイルバッテリーから給電もできる新製品は、室温変化に