【Amazon：InnoViewモバイルモニター セール】 セール期間：5月9日0時～5月22日23時59分 「InnoView 23.8インチ 4Kデュアルモバイルモニター」 Amazonにて、InnoViewのモバイルモニターがセール価格で販売されている。セール期間は5月22日23時59分まで。 期間中は、23.8インチや15.6インチの4Kデュアルモニター、18.5インチの2Kデュ