「InnoView 23.8インチ 4Kデュアルモバイルモニター」

Amazonにて、InnoViewのモバイルモニターがセール価格で販売されている。セール期間は5月22日23時59分まで。

期間中は、23.8インチや15.6インチの4Kデュアルモニター、18.5インチの2Kデュアルモニターなどがお買い得になっている。なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

InnoView 23.8インチ 4Kデュアルモバイルモニター

23.8インチのIPSモバイルモニター。広色域表示で豊かな色彩と滑らかなグラデーションを実現する。178度の広視野角により、あらゆる角度からクリアな映像を楽しめる。広いスプレッドシートの全体確認から、写真・動画の細部にわたる編集までを鮮明にサポート。上下のデュアルスクリーン設定は、さまざまな位置で画面を見るニーズに合わせて上下に調整できる。さらに、非光沢パネル採用で反射を抑え、あらゆる環境で目の疲れを軽減する。USB Type-C×2（DisplayPort Alt Mode対応）、HDMI、DPの接続仕様。ドライバーは不要で、接続するだけで使用できる。

InnoView 18.5インチ 2Kデュアルモバイルモニター

2K解像度と100% sRGB色域、100Hzリフレッシュレートを備え、広色域表示により豊かな色彩表現と滑らかなグラデーションを実現。178度の広視野角とIPS技術による鮮明な画質で、あらゆる角度からクリアな映像を楽しめる。さらに非光沢パネル採用で反射を抑え、長時間使用でも目に優しい設計となっている。2W×2のスピーカーと組み合わせることで、臨場感あふれるオーディオビジュアル体験が可能。