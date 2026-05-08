◇セ・リーグ中日9―2巨人（2026年5月8日バンテリンD）中日が今季最多の1試合9得点で大勝。そのうち3番・村松、4番・細川、5番・ボスラーの新クリーンアップで計8打点をマークした。試合を動かし、打線に火を付けたのはボスラーだ。2回無死一塁で右翼スタンド中段へ先制の3号2ラン。本拠地でお立ち台に上がり「最高の気分。うれしい」と笑みがはじけた。加えて3番・村松が3、4打席目に2打席連続タイムリーを放って2安