安田レイが、7月31日（金）に恵比寿ガーデンプレイス内・BLUE NOTE PLACEにて特別編成ライブ＜Nest＞を開催することを発表した。これまでドラマやアニメ主題歌、CMソングなど話題の楽曲を数多く担当し、ハスキーで芯のある歌声と、繊細な感情の揺らぎを丁寧にすくい上げる表現力、感情の機微を丁寧に描き出す歌唱で、多くのリスナーを魅了してきた安田レイ。本公演は、呉服隆一（Piano）、伊藤ハルトシ（Guitar＆Cello）、稲田一朗