安田レイが、7月31日（金）に恵比寿ガーデンプレイス内・BLUE NOTE PLACEにて特別編成ライブ＜Nest＞を開催することを発表した。

これまでドラマやアニメ主題歌、CMソングなど話題の楽曲を数多く担当し、ハスキーで芯のある歌声と、繊細な感情の揺らぎを丁寧にすくい上げる表現力、感情の機微を丁寧に描き出す歌唱で、多くのリスナーを魅了してきた安田レイ。

本公演は、呉服隆一（Piano）、伊藤ハルトシ（Guitar＆Cello）、稲田一朗（Percussion）を迎えた初の編成で、アコースティックかつ奥行きのあるサウンドにより親密で温かい空間を演出する。ライブテーマは「Nest」。日々の生活の中で、気づかないうちにすり減ってしまう心を、優しく包み込む“巣”のような空間を届けたいという想いから名付けられた。

「癒し」をテーマに構成される本公演では、ライブタイトル「Nest」のコンセプトに合わせて、オリジナル楽曲に加え、安田自身が日々の暮らしの中で心を整え前を向くきっかけをもらってきたという竹内まりやや宇多田ヒカルなどの名曲カバーも披露予定だ。

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■安田レイからのメッセージ

羽ばたきに疲れた羽を、そっと休める場所。

あたたかな旋律が“Nest”の空間を包み込み、音楽という絆創膏で静かに寄り添う。

ここに集うみんなが、自分の傷にそっと触れながら、やさしい時間を一緒に過ごせますように。

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■＜Rei Yasuda Special Live 「Nest」＞

2026年7月31日（金）BLUE NOTE PLACE 出演：

Vocal：安田レイ／Piano：呉服隆一／Guitar＆Cello：伊藤ハルトシ／Percussion：稲田一朗 時間：

[1st] OPEN：18:00 LIVE START 18:45

[2nd] OPEN：20:15 LIVE START 21:00

※60分の公演となります。

※1st / 2nd 入替公演になります。 料金：

［1階席］￥8,000（税込）

［2階席］￥7,000（税込）

１名様あたりの金額となります。

別途、お1人様1オーダー以上を頂戴いたします。 ■チケット販売に関して 【予約開始日】

2026年5月11日（月）正午12:00から 特設ページ https://www.bluenoteplace.jp/live/rei-yasuda-260731/ ※ご予約はウェブサイトからのみ承ります。

(お電話による予約受付は実施いたしません) ※ディナー・ライブをご予約のお客様

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