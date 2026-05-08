新潟・加茂市長の藤田明美氏（55）が2026年5月8日にXを更新し、3月4日に行われた市議会中に「急性大動脈解離」で救急搬送されたことについて振り返った。手術を経て、4月28日に退院している。「ほんのわずかの間にどんどん気持ちが悪くなっていった」藤田氏は今回の投稿で、5月7日の定例記者会見で「退院後初めての挨拶」をしたと報告した。病名はスタンフォードA型急性大動脈解離で、「裂けた大動脈を人工血管に置換することとス