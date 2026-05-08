AOKIは、厳しい暑さの中でも快適に過ごせるビジネスアイテム『エアクール シリーズ』より、夏仕様の『洗えるキレイスーツ』を発売した。夏仕様の『洗えるキレイスーツ』『洗えるキレイスーツ』は、高通気・接触冷感・さらっとした肌触りが特長の素材「Air Tech Spun」を採用し、暑い夏でもさらっと羽織れる仕上がり。特殊な紡績技術によって糸の毛羽立ちを抑えることで、圧倒的な通気性を実現している。背中部分の裏地をなくす仕様